Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 28 апреля 2026Наука и техника

Назван оптимальный размер монитора для компьютера

BGR: Оптимальным размером монитора для компьютера назвали 24 дюйма
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Специалисты пришли к выводу, что 24 дюйма — оптимальный размер монитора для ПК. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты вспомнили, что одним из первых об этом заявили специалисты агентства Consumer Reports, который еще в 2021 году рекомендовали приобретать мониторы с подобной диагональю. Авторы отметили, что поклонники больших мониторов называют главной причиной выбора рост производительности, однако они упускают из внимания комфорт.

В материале говорится, что, например, 27-дюймовый дисплей трудно расположить на рабочем столе — чем больше размер монитора, тем дальше должен размещаться от него пользователь. Журналисты BGR вспомнили рекомендации врачей, которые советуют, чтобы верхняя часть монитора всегда располагалась немного ниже уровня глаз. Авторы отметили, что в случае с 27-дюймовыми моделями этого сложно добиться.

Также специалисты подчеркнули, что 24-дюймовые мониторы имеют лучшие качественные показатели. У подобных устройств параметр плотности пикселей составляет 93 пикселя на дюйм, а у 27-дюймовой модели — 82 пикселя на дюйм.

В конце апреля инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple выпустит ноутбук MacBook Ultra, который станет самым продвинутым и дорогим в линейке компьютеров бренда. Модель получит OLED-дисплей и возможность сенсорного ввода прямо с экрана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

    Депутат объяснил одно решение ЕС в новом пакете санкций против России

    Назван оптимальный размер монитора для компьютера

    В США словами «вызывают смех» оценили заявления о поражении России

    В покушении на Трампа разглядели последствия для Украины

    Названа причина неприязни бойцов ВСУ к Буданову

    Собянин сообщил о бесплатных парковках в период майских праздников

    56-летняя Дженнифер Лопес похвасталась прессом на фото и вызвала ажиотаж в сети

    Девушка элегантно наказала ленивого коллегу за попытку выслужиться перед начальством

    В ЕС предрекли рост закупок газа из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok