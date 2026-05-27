Названы проблемы популярной на вторичном рынке модели Nissan

Владельцы Nissan Qashqai раскрыли дефекты, выявленные в ходе эксплуатации

Кроссовер Nissan Qashqai в свое время был одним из популярных автомобилей в России. На вторичном рынке и сейчас достаточно предложений рестайлинговой версии первого поколения (2010–2013 годы выпуска). «Лента.ру» изучила отзывы владельцев на портале Auto.ru и выяснила, какие проблемы они обнаружили в ходе эксплуатации модели.

Пользователь с ником «В» рассказал, что переднеприводная машина с вариатором уже в первые недели начала слегка вздрагивать при наборе скорости до 50–60 километров в час. Со временем легкие толчки превратились в отчетливое дёрганье, добавились сбои на 40 километрах в час. «К третьему месяцу эксплуатации дерганья разошлись на весь диапазон скоростей. Как результат: за три месяца эксплуатации потерял около 200 тысяч рублей и кучу нервов», — написал автомобилист.

Никита эксплуатировал кроссовер почти три года и тоже остался недоволен вариатором. Начиная примерно с 12 тысяч километров пробега, он то подергивался, то неестественно гудел. «В салоне округляли глаза и говорили, что я чуть ли не единственный в России, кто о проблемах с вариатором говорит. Говорили про плохой бензин, сбой в электронике и другие причины. На пробеге 55 тысяч мне вариатор поменяли по гарантии», — сообщил владелец. Кроме того, несмотря на аккуратную езду, обивка сидений и оплетка руля уже через два года выглядели так, будто им не меньше десяти лет.

«Что не нравилось с самого момента покупки, так это вибрация», — признается Борис. По его словам, на холостых оборотах в нейтральном положении кузов неприятно раскачивало — даже лежащий в руке телефон болтался влево‑вправо. При включении режима Drive тряска усиливалась. Кроме того, на коротких остановках коробка не переходила в нейтраль самостоятельно, как это обычно делает гидротрансформаторный автомат, поэтому мужчине для снижения вибрации и экономии топлива приходилось каждый раз вручную переводить селектор.

«Шумоизоляция — не фонтан. Особенно много шума от задних арок, особенно зимой в шипах, а летом — после грязи. Особенность конструкции боковых стекол водителя такова, что они очень быстро загрязняются при езде по трассе», — указал пользователь Sergio Russia 50 region. Среди недостатков компоновки он выделил неудачное расположение салонного фильтра: для его замены требовалось снимать пластиковую обшивку, педаль газа и электродвигатель кондиционера, причем на моторчике обязательно следовало выставлять метки, иначе работа всей системы отопления нарушалась. «Свечи зажигания расположены таким образом, что самому их поменять фактически нереально», — жалуется теперь уже экс-владелец Nissan Qashqai. Для этого, по его словам, приходилось разбирать едва ли не половину двигателя. Дополнительным минусом для мужчины стало лакокрасочное покрытие: на черном кузове царапины появлялись буквально от ногтя.

