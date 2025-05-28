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16:44, 28 мая 2025Забота о себе

Врач раскрыл опасность кефира

Диетолог Поляков: При аллергии на казеин кефир может вызвать воспаление
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Некоторым людям стоит отказаться от употребления кефира, раскрыл диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Об особенностях этого напитка, а также о том, чем он может быть опасен, врач рассказал россиянам в беседе с aif.ru

По словам Полякова, если у человека есть аллергия на молочный белок казеин, от кефира вреда будет больше, чем пользы, поскольку на белок иммунная система будет реагировать воспалением.

Кроме того, пожилым людям Поляков посоветовал выбирать кефир стандартной жирности и не злоупотреблять слишком жирными продуктами, так как такая еда может не очень хорошо перевариваться.

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