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02:05, 21 января 2025Из жизни

Пожилой монах заманил искательницу духовных откровений в монастырь и изнасиловал

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Таиланде пожилой буддийский монах из города Бурирам заманил женщину в свой монастырь обещанием просветления и изнасиловал. Об этом сообщает The Thaiger.

В нападении на 38-летнюю прихожанку обвинили 59-летнего Вичая. Женщина, которая приехала в Таиланд из-за границы в поисках духовных откровений, обратилась к нему после того, как увидела в социальных сетях рекламные ролики его духовного центра при монастыре. В них люди якобы достигали просветления благодаря медитациям вместе с монахом.

Иностранка связалась с Вичаем, и тот предложил ей бесплатно остановиться в монастыре и уйти в двухмесячный ретрит, чтобы «избавиться от страданий». 13 январе женщина поселилась в монастыре, а в ночь на 15 января Вичай набросился на нее в ее комнате и изнасиловал. Иностранка заявила, что не сопротивлялась, так как боялась, что монах вооружен.

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На следующий день она сумела тайно записать разговор с монахом, в котором тот предложил ей восемь тысяч батов (около 24 тысяч рублей), чтобы «она осталась ради любви».

Глава общественной организации Be One Foundation Чалида Паламат, которая помогала иностранке выдвинуть обвинения против Вичая, рассказала, что на видео в социальных сетях он позирует со своими роскошными автомобилями и таким образом привлекает верующих. Паламат заявила, что вся его духовная деятельность могла быть прикрытием для совращения женщин.

После начала расследования высшее буддийское духовенство провинции лишило Вичая сана. Полиция закрыла его центр медитации и запретила сбор средств в его пользу. Расследование продолжается.

Ранее в Таиланде заместителя настоятеля крупного буддийского храма в городе Махасаракхам обвинили в трате двух миллионов батов на любовницу. Верующие заинтересовались личной жизнью высокопоставленного священнослужителя, потому что его возлюбленная открыто рассказывала на своей странице в соцсетях об этих отношениях.

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