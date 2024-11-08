Высокопоставленного священнослужителя обвинили в трате миллионов на любовницу

В Таиланде монах потратил на любовницу два миллиона батов из пожертвований

В Таиланде заместителя настоятеля крупного буддийского храма в городе Махасаракхам обвинили в трате 2 миллионов батов (5,7 миллиона рублей) на любовницу. Об этом пишет The Thaiger.

Прихожане храма и верующие со всей страны заинтересовались личной жизнью высокопоставленного священнослужителя Тиннапхона Чайапху, потому что женщина по имени Виратха открыто рассказывала на своей странице в соцсетях об отношениях с ним. В частности, любовница монаха часто выкладывала фото крупных денежных переводов и дорогих подарков, которые получала от него.

Выяснилось, что в общей сложности Чайапху перевел Виратхе 2 миллиона батов. При этом монахам запрещено заниматься бизнесом, а жить они должны на пожертвования. После разоблачения мужчина заявил, что складывает с себя сан, однако это народных расследователей не остановило, и они потребовали расследовать финансовую деятельность храма.

Настоятель храма утверждал, что Чайапху не мог получить доступ к пожертвованиям, так как все они контролируются Комитетом по делам буддизма. Он призывал подчиненного раскрыть источник заработка, однако тот пока отказывается выступать публично.

Исходя из записей на странице Виратхе, пользователи сделали вывод, что они с Чайапху намеревались накопить 100 миллионов батов (287,3 миллиона рублей), чтобы потом зажить вместе безбедной жизнью.

Ранее сообщалось, что в Таиланде настоятеля крупного буддийского храма в провинции Чиангмай поймали за распитием пива во время поста. Мужчина лишился сана и попал за решетку.