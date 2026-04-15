Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:10, 15 апреля 2026

Психотерапевт предупредил о последствиях излишней любви к порно

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Регулярный просмотр порнографии может перерасти из здорового увлечения в патологию, предупредил сексолог-психотерапевт Андрей Булах. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о последствиях излишней любви к контенту для взрослых.

Психотерапевт объяснил, что основная опасность кроется не в самом порно, а в его неразрывной связи с мастурбацией. «Сначала человек использует порно, чтобы смотреть и мастурбировать, но при излишнем увлечении без него возбуждение возникает хуже или вообще не возникает. В этот момент формируется порнозависимость. Со временем это может привести к тому, что пропадает естественное возбуждение от реального партнера», — уточнил Булах.

По словам специалиста, если оргазм при просмотре порно происходит, например, три раза из 10 оргазмов, а с партнером — семь раз, это нормально. Когда соотношение оргазмов составляет 50 на 50 процентов, можно говорить о развитии зависимости.

Кроме того, как отметил Булах, при излишней любви к подобному контенту в сознании закрепляются конкретные сексуальные сценарии, которые человек видит на экране. Часто эти сценарии содержат элементы агрессии или принуждения, что невозможно или недопустимо воспроизвести в реальных любовных отношениях. Это может приводить к проблемам с возбуждением и оргазмом, предупредил сексолог.

Ранее семейный консультант Аннабель Найт перечислила признаки плохого любовника. Она утверждает, что одним из них является избегание разговоров после секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok