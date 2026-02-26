Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 26 февраля 2026Забота о себе

Перечислены признаки плохих любовников

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Simplylove / Shutterstock / Fotodom  

Сексологи перечислили несколько признаков, выдающих плохих любовников. Их предупреждения опубликовало издание Metro.

В частности, клинический психолог Лори Бет Бисби назвала признаком плохого любовника неспособность оставаться в моменте. «Для хорошего секса нужно, чтобы все участники полностью отдавали себя процессу, были сосредоточены друг на друге и на том, что они делают», — заверила она.

В свою очередь, семейный консультант Аннабель Найт заявила, что плохие любовники не интересуются тем, что приятно их партнеру, а также избегают разговоров до, во время и после секса. «Молчаливый секс — это неплохо, но отсутствие общения часто означает отсутствие сотрудничества. Это легко исправить с помощью простого вопроса "Чего бы тебе хотелось больше всего?" Вы будете поражены, как далеко может завести малейшее проявление любопытства», — отметила Найт.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Тренер по сексу и отношениям Джемма Найс добавила, что плохие любовники часто не пытаются помочь женщине достичь оргазма. Она уточнила, что для этого женщинам, как правило, требуется около 20-30 минут.

Ранее эксперт по вопросам сексуального здоровья Карин О’Салливан предупредила, что эротические игры с едой грозят серьезными проблемами со здоровьем. В частности, по ее словам, попадание пищевых продуктов во влагалище грозит инфекциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Бандиты расправились с известным театральным актером на глазах у его семьи

    Перечислены признаки плохих любовников

    Будущую политику Трампа по тарифам описали

    В российском регионе отразили атаку украинских БПЛА

    В США предрекли Зеленскому конец жизни после завершения конфликта с Россией

    Названы самые ожидаемые игры

    ВС России уничтожили блиндажи и укрытия ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok