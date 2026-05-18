17:47, 18 мая 2026Мир

На Западе пришли в недоумение из-за мечты Каллас о проигрыше России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может найти подходящую кандидатуру в качестве переговорщика для диалога с Россией, поскольку она мечтает о военном поражении Москвы. Об этом заявил депутат Европарламента от Чехии Иван Давид в беседе с изданием Parlamentní listy.

По его словам, достижение мира на основе компромиссов не рассматривается, а идея «справедливого» мира подразумевает капитуляцию России и вынужденное согласие с условиями, которые будут навязаны государству как проигравшей стороне.

«Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой "справедливый мир"», — отметил он.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выступить в качестве посредника в переговорах России и Европейского союза (ЕС). Она подчеркнула, что контакты по урегулированию конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «политическая власть».

