Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:31, 4 мая 2026Культура

Дочь Машкова призналась в чувстве вины из-за отъезда из России

Мария Машкова заявила, что сомневалась и чувствовала вину из-за отъезда из РФ
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь Владимира Машкова Мария, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), призналась, что, переезжая за границу, сомневалась и даже винила себя из-за непростых отношений с отцом. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Голос Берлина 97,2 FM».

Машкова, по ее словам, чувствовала себя плохой дочерью и задавалась вопросами. «А имею ли я право? Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть?» — сообщила она.

Также живущая в США Машкова отметила, что сейчас в России у нее не осталось ничего, кроме родных. «У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины — ничего», — добавила она.

Ранее дочь Владимира Машкова пообещала вернуться на родину и выразила благодарность родным за свою жизнь. 9 апреля Марии исполнился 41 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Минобороны выпустило заявление о праздновании Дня Победы

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Apple «похоронила» свой самый дешевый компьютер

    Уек заблокировал трассу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok