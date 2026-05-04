Дочь Машкова призналась в чувстве вины из-за отъезда из России

Мария Машкова заявила, что сомневалась и чувствовала вину из-за отъезда из РФ

Дочь Владимира Машкова Мария, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), призналась, что, переезжая за границу, сомневалась и даже винила себя из-за непростых отношений с отцом. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Голос Берлина 97,2 FM».

Машкова, по ее словам, чувствовала себя плохой дочерью и задавалась вопросами. «А имею ли я право? Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть?» — сообщила она.

Также живущая в США Машкова отметила, что сейчас в России у нее не осталось ничего, кроме родных. «У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины — ничего», — добавила она.

Ранее дочь Владимира Машкова пообещала вернуться на родину и выразила благодарность родным за свою жизнь. 9 апреля Марии исполнился 41 год.