15:54, 20 апреля 2026Культура

Уехавшая в США дочь Машкова пообещала вернуться в Россию

Уехавшая из России дочь Владимира Машкова Мария трогательно обратилась к родным
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО), обратилась к своим родителям в день рождения. Трогательный пост она опубликовала в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь Владимира Машкова пообещала вернуться на родину и выразила благодарность родным за свою жизнь.

«Мамочка! Ты мой главный фанат. Не представляю, как бы я справлялась с задачами этой жизни, если бы ты не была так близко и… близкой. Я тебя просто обожаю. Папа, спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля… Дождитесь меня… Пожалуйста», — написала Мария.

9 апреля Машковой исполнилось 41 год. Свой пост она сопроводила трогательным семейным видео из своего детства.

Ранее дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая покинула страну после начала СВО, заявила, что жалеет о потере связи с отцом.

