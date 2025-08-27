Культура
16:59, 27 августа 2025Культура

Уехавшая из России дочь Машкова пожалела о потере связи с отцом

Дочь Машкова Мария заявила, что жалеет об отсутствии связи с отцом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая покинула страну после начала специальной военной операции, заявила, что жалеет о потере связи с отцом. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Актриса жалеет, что в ее жизни сейчас нет «той фигуры». «Мне кажется, что дочкам это очень важно. (…) Но зато я смотрю на своих дочерей и на то, как мой муж [ведет себя с ними как] совершенно феноменальный отец, — это помогает мне переживать свою историю», — добавила она.

Машкова также подчеркнула, что скучает по бабушке и дедушке, которые живут в России. «Когда езжу на гастроли, то всегда с собой беру российский загранпаспорт. Очень боюсь, что может кто-то уйти из близких, оставшихся в России. Не дождаться меня», — сказала артистка.

Ранее Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру за рубежом невозможно. По мнению артиста, она оказывала и продолжает оказывать большое влияние на всю мировую культуру.

