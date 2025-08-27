Машков высказался об отмене русской культуры за рубежом

Народный артист России Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру

Народный артист России Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру за рубежом невозможно. Его слова передает ТАСС.

По мнению актера, русская культура оказывала и продолжает оказывать большое влияние на всю мировую.

«Возможно только создать препятствие русской культуре на государственном уровне в других странах, но даже это трудно. Отменять русский язык в других странах тоже странно. Мне кажется, отменить язык — отменить человека, его существование», — сообщил Машков.

Он также добавил, что в России было много тяжелый периодов, но страна справлялись с трудностями. «Справимся обязательно и сейчас», — заключил артист.

Ранее стало известно, что покинувшие Россию после начала специальной военной операции (СВО) актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова сыграют в постановке Ивана Вырыпаева (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом стало известно из афиш, опубликованных на страницах билетных агрегаторов.