Дочь Машкова сыграет в спектакле с уехавшей из-за СВО актрисой

Дочь Машкова Мария и Чулпан Хаматова сыграют вместе в спектакле в Варшаве

Покинувшие Россию после начала специальной военной операции (СВО) актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова сыграют в постановке Ивана Вырыпаева (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом стало известно из афиш, опубликованных на страницах билетных аггрегаторов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что спектакль «Единственные самые высокие деревья на земле» покажут на театральной площадке в Варшаве.

«Это жанровый сплав современного стендапа и абсурда. Действующие лица — выдуманные американцы из США, но не прототипы из реальной жизни, а персонажи, рожденные из американских фильмов и литературы», — говорится в описании проекта.

Ранее стало известно, что дочь Владимира Машкова Мария, получившая гражданство США, заявила о желании устроить тур по городам России со своим спектаклем.