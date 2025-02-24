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10:51, 24 февраля 2025Культура

Уехавшая в США дочь Машкова захотела устроить тур по России

Уехавшая в США актриса Машкова заявила о мечте выступить в России со спектаклем
Ольга Коровина

Кадр: @masha_mashkova_official

Актриса Мария Машкова, получившая гражданство США, заявила о желании устроить тур по городам России со своим спектаклем. Об этом дочь народного артиста России Владимира Машкова сообщила в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Машкова анонсировала спектакли в Израиле, Барселоне, Будапеште, Риге, Лондоне и Милане. Актриса также призналась, что хотела бы привезти постановку «Надеждины» в российские города.

«Я позволю себе сохранить мечту. (...) И устрою тур по городам России», — заявила Мария. По словам артистки, этого может и не случиться, но никто не способен отобрать у нее надежду.

Ранее Машкова призналась, что скучает по работе в России. «Безусловно, мне грустно, больно, я очень скучаю. Я любила свою работу в России», — сообщила актриса.

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