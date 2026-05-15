14:55, 15 мая 2026

Назван обязательный для мужчин старше 40 лет тренажер

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Davidovici / Shutterstock / Fotodom

Тренер по гребле Остин Хендриксон назвал обязательный для мужчин старше 40 лет тренажер. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что для мужчин старше 40 лет гребной тренажер может стать одной из самых полезных нагрузок для поддержания формы и общего тонуса. По плану, основу должны составлять две-три спокойные гребные сессии в неделю продолжительностью от 20 минут и более.

К ним добавляются две силовые тренировки с простыми упражнениями на сопротивление, которые помогают поддерживать мышечную массу и плотность костей. Отдельно выделяется одна высокоинтенсивная тренировка на гребном тренажере в неделю с короткими интервалами работы и отдыха, например по минуте или по 30 секунд.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала мужчинам способ сохранить молодость после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

