Назван обязательный для мужчин старше 40 лет тренажер

Тренер Хендриксон назвал гребной тренажер обязательным для мужчин старше 40 лет

Тренер по гребле Остин Хендриксон назвал обязательный для мужчин старше 40 лет тренажер.

Эксперт заявил, что для мужчин старше 40 лет гребной тренажер может стать одной из самых полезных нагрузок для поддержания формы и общего тонуса. По плану, основу должны составлять две-три спокойные гребные сессии в неделю продолжительностью от 20 минут и более.

К ним добавляются две силовые тренировки с простыми упражнениями на сопротивление, которые помогают поддерживать мышечную массу и плотность костей. Отдельно выделяется одна высокоинтенсивная тренировка на гребном тренажере в неделю с короткими интервалами работы и отдыха, например по минуте или по 30 секунд.

