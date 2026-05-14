Турист едва не убил тюленя и оправдался словами «я достаточно богат, чтобы оплатить штраф»

Приехавший на Гавайи турист бросил камень в тюленя, который является местной знаменитостью, и угодил под арест. Об этом стало известно The New York Post (NYP).
Инцидент попал на видео гавайцев у береговой линии улицы Фронт-стрит в Лахайне. 38-летний Игорь Михайлович Литвинчук из Ковингтона, США, едва не убил охраняемую самку тюленя по кличке «Лани», бросив в ее голову булыжник.
По словам очевидца, на вопрос, зачем Литвинчук это сделал, он оправдался словами, что ему все равно. «Я достаточно "богат", чтобы оплатить любой штраф», — добавил отдыхающий.
Мужчину арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Однако полиция отпустила путешественника после того, как он запросил юридическую помощь. Вскоре Литвинчук должен предстать перед окружным судом США в Сиэтле.
Мэр острова Ричард Биссен заявил, что арест злоумышленника ясно дает понять о недопустимости жестокого обращения с охраняемыми животными. «Позвольте мне внести ясность: мы не рады таким гостям на Мауи», — сказал Биссен.
Ранее турист потрогал черепаху в Азии и оказался под следствием. Своими действиями путешественник нарушил закон об охране природы.