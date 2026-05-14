17:02, 14 мая 2026

Турист едва не убил тюленя и оправдался словами «я достаточно богат, чтобы оплатить штраф»

NYP: Турист из США бросил камень в тюленя на Гавайях и угодил под арест
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Приехавший на Гавайи турист бросил камень в тюленя, который является местной знаменитостью, и угодил под арест. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Инцидент попал на видео гавайцев у береговой линии улицы Фронт-стрит в Лахайне. 38-летний Игорь Михайлович Литвинчук из Ковингтона, США, едва не убил охраняемую самку тюленя по кличке «Лани», бросив в ее голову булыжник.

По словам очевидца, на вопрос, зачем Литвинчук это сделал, он оправдался словами, что ему все равно. «Я достаточно "богат", чтобы оплатить любой штраф», — добавил отдыхающий.

Мужчину арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Однако полиция отпустила путешественника после того, как он запросил юридическую помощь. Вскоре Литвинчук должен предстать перед окружным судом США в Сиэтле.

Мэр острова Ричард Биссен заявил, что арест злоумышленника ясно дает понять о недопустимости жестокого обращения с охраняемыми животными. «Позвольте мне внести ясность: мы не рады таким гостям на Мауи», — сказал Биссен.

Ранее турист потрогал черепаху в Азии и оказался под следствием. Своими действиями путешественник нарушил закон об охране природы.

