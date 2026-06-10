Политолог оценил ультиматум России насчет «ядерного зонтика» США

Политолог Светов назвал опасным присутствие ядерного арсенала США на базах в Европе

Требование России вывести ядерное оружие США из Европы — демонстрация твердой позиции Москвы на фоне растущей угрозы конфликта с Евросоюзом (ЕС), который все активнее превращается в военный блок. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с «Царьградом».

По его мнению, особенно тревожно то, что единственной ядерной державой Евросоюза остается Франция, уже заявившая о готовности «накрыть ядерным зонтиком» ближайших соседей России — Прибалтику, Финляндию и Швецию.

Эксперт полагает, что не менее опасно присутствие американского ядерного арсенала на базах на территории Европы. Речь о шести объектах, включая Германию, где хранятся готовые к немедленной подвеске на самолеты бомбы. Если Россия ударит по этим базам, ответ может грозить переходом в ядерную фазу.

«Мы же не держим ядерное оружие у границ США. А когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе, Штаты восприняли это как угрозу и разразился Карибский кризис. Сейчас ситуация повторяется, но наоборот», — напомнил политолог.

Светов также указал на провокации стран Запада, где говорят о возобновлении ядерных испытаний и о том, что у России не хватит решимости применить ядерное оружие.

Политолог уверен, что Вашингтон вряд ли добровольно выведет ядерные боеприпасы из Европы. Поэтому угроза такого развития конфликта реальна, заключил Светов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США хотят сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. По его словам, возникает ощущение, что в Вашингтоне желают «нагнать туман» по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний.