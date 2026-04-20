Появились новые подробности о попавшем в ДТП российском губернаторе

Попавший в ДТП губернатор Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации

Пострадавший в ДТП глава Курской области Александр Хинштейн вернулся в регион после реабилитации в Москве. Новые подробности о самочувствии чиновника появились в его Telegram-канале.

Российский губернатор сообщил, что завершил курс реабилитации, вернулся в Курскую область и уже полноценно входит в рабочий режим.

При этом Хинштейн пояснил, что нога полностью не восстановилась ввиду того, что он получил слишком серьезную травму. «Какое-то время придется еще заниматься, но уже работаю в полноценном режиме», — добавил он.

Хинштейн попал в аварию 22 января. По его словам, к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. У губернатора диагностировали переломы бедренной кости, трех ребер, двух поперечных отростков позвонка. Реабилитацию он проходил в Москве, объяснив свое решение тем, что для него важны сроки, и только в профильном федеральном центре в столице он сможет быстрее завершить курс восстановления.