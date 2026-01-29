Российский губернатор рассказал о сломанных ребрах и позвонках

Хинштейн рассказал, что сломал в ДТП ребра и позвонки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сломал в аварии ребра и позвонки. Об этом он рассказал в видео из больницы, опубликованном в Telegram.

Хинштейн подчеркнул, что прошла неделя с момента, как он находится в Курской областной клинической больнице после аварии. По словам губернатора, врачи делают все, чтобы поставить его на ноги. Несмотря на это, чиновник назвал ситуацию непростой. «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время», — поделился он.

Ранее сообщалось, что курскому губернатору потребуется около трех месяцев на восстановление. Сейчас чиновник проводит рабочие встречи прямо в палате.

Об аварии с участием Хинштейна стало известно 22 января. Губернатор пояснил, что к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.