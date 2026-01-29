Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 29 января 2026Россия

Российский губернатор рассказал о сломанных ребрах и позвонках

Хинштейн рассказал, что сломал в ДТП ребра и позвонки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сломал в аварии ребра и позвонки. Об этом он рассказал в видео из больницы, опубликованном в Telegram.

Хинштейн подчеркнул, что прошла неделя с момента, как он находится в Курской областной клинической больнице после аварии. По словам губернатора, врачи делают все, чтобы поставить его на ноги. Несмотря на это, чиновник назвал ситуацию непростой. «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время», — поделился он.

Ранее сообщалось, что курскому губернатору потребуется около трех месяцев на восстановление. Сейчас чиновник проводит рабочие встречи прямо в палате.

Об аварии с участием Хинштейна стало известно 22 января. Губернатор пояснил, что к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok