Медики дали прогноз по лечению попавшего в ДТП российского губернатора

Mash: Попавший в ДТП Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев. О прогнозе медиков сообщает Telegram-канал Mash.

При этом Хинштейн планирует выйти на работу в ближайшие дни. По данным Telegram-канала, чиновник проводит рабочие встречи в палате, несмотря на запрет докторов на любую активность.

Президент России Владимир Путин позвонит Хинштейну, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Хинштейна уже были контакты с Кремлем сразу после того, как глава региона вышел из наркоза.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин планировал позвонить Хинштейну.