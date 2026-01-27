Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 27 января 2026Россия

Медики дали прогноз по лечению попавшего в ДТП российского губернатора

Mash: Попавший в ДТП Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев. О прогнозе медиков сообщает Telegram-канал Mash.

При этом Хинштейн планирует выйти на работу в ближайшие дни. По данным Telegram-канала, чиновник проводит рабочие встречи в палате, несмотря на запрет докторов на любую активность.

Президент России Владимир Путин позвонит Хинштейну, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Хинштейна уже были контакты с Кремлем сразу после того, как глава региона вышел из наркоза.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин планировал позвонить Хинштейну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Михаилу Ходорковскому утвердили обвинение по делу о фейках

    На Украине подтвердили удары по объекту в Львове

    Из паспортов россиян захотели убрать одну графу

    Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

    Российский бизнесмен придумал схему с бесплатным получением товара

    Любовь к K-pop стоила российской пенсионерке сбережений

    Поплавская обвинила Минкульт в либеральном лобби из-за Богомолова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok