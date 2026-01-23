Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 23 января 2026Россия

Песков анонсировал разговор Путина и попавшего в ДТП российского губернатора

Песков: Путин позвонит попавшему в ДТП курскому губернатору Хинштейну
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Курской области Александру Хинштейну, попавшему в ДТП. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что у Хинштейна уже были контакты с Кремлем сразу после того, как глава региона вышел из наркоза.

«Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем в этом. Знаем, что он человек сильный, решительный, и желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал представитель Кремля.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно ранее 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше». В России подвели итог встречи Путина и Уиткоффа и озвучили неприятную новость для Зеленского

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Кремле объяснили длительность консультаций с американским посланником

    Российских борцов до 24 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном

    В Совете Федерации усомнились в искренности намерений Украины заключить мир

    Мошенники нацелились на недавно вернувшихся из-за рубежа россиян

    Россию на переговорах с США и Украиной представят исключительно военные

    Популярный российский актер показал новую внешность

    Дело насмерть придавивших россиянина охранников квалифицировали по тяжкой статье УК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok