Песков анонсировал разговор Путина и попавшего в ДТП российского губернатора

Песков: Путин позвонит попавшему в ДТП курскому губернатору Хинштейну

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Курской области Александру Хинштейну, попавшему в ДТП. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что у Хинштейна уже были контакты с Кремлем сразу после того, как глава региона вышел из наркоза.

«Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем в этом. Знаем, что он человек сильный, решительный, и желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал представитель Кремля.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно ранее 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.