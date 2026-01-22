Российский губернатор попал в ДТП

Курский губернатор Хинштейн попал в ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — написал политик.

На данный момент он находится в больнице. По его словам, все обошлось без серьезных последствий, пострадавших в аварии нет. Хинштейн также призвал жителей региона быть аккуратными на дорогах.

В этот же день стало известно, что в Дагестане автомобиль скорой помощи получил повреждения при столкновении с поездом. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Темиргое».