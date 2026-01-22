Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 22 января 2026Россия

Российский губернатор попал в ДТП

Курский губернатор Хинштейн попал в ДТП
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — написал политик.

На данный момент он находится в больнице. По его словам, все обошлось без серьезных последствий, пострадавших в аварии нет. Хинштейн также призвал жителей региона быть аккуратными на дорогах.

В этот же день стало известно, что в Дагестане автомобиль скорой помощи получил повреждения при столкновении с поездом. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Темиргое».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев

    Лукашенко призвал «делать все самим»

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok