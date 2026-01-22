Реклама

12:17, 22 января 2026Авто

Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

МЧС: В Дагестане водитель скорой помощи пострадал при столкновении с поездом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Южная транспортная прокуратура»

В Дагестане автомобиль скорой помощи пострадал при столкновении с поездом. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

По информации ведомства, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Темиргое». В результате пострадал водитель машины экстренной службы, его состояние не раскрывается.

Причина и обстоятельства аварии в МЧС не привели. После происшествия локомотив продолжил движение. Задержек на данном участке железной дороги не возникло.

Ранее поезд протаранил легковую машину на переезде в деревне Чернушка Псковской области. Жертвами происшествия стали четыре человека.

