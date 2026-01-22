Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

В Дагестане автомобиль скорой помощи пострадал при столкновении с поездом. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.
По информации ведомства, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Темиргое». В результате пострадал водитель машины экстренной службы, его состояние не раскрывается.
Причина и обстоятельства аварии в МЧС не привели. После происшествия локомотив продолжил движение. Задержек на данном участке железной дороги не возникло.
Ранее поезд протаранил легковую машину на переезде в деревне Чернушка Псковской области. Жертвами происшествия стали четыре человека.