Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

МЧС: В Дагестане водитель скорой помощи пострадал при столкновении с поездом

В Дагестане автомобиль скорой помощи пострадал при столкновении с поездом. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

По информации ведомства, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Темиргое». В результате пострадал водитель машины экстренной службы, его состояние не раскрывается.

Причина и обстоятельства аварии в МЧС не привели. После происшествия локомотив продолжил движение. Задержек на данном участке железной дороги не возникло.

Ранее поезд протаранил легковую машину на переезде в деревне Чернушка Псковской области. Жертвами происшествия стали четыре человека.