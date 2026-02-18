Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 18 февраля 2026Россия

Хинштейн объяснил решение отправиться из Курска на реабилитацию в Москву

Хинштейн завершил лечение и отправится на реабилитацию в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн завершил курс лечения после ДТП. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что безмерно признателен курским врачам, которые провели ему блестящую операцию. «Но сейчас как таковое лечение завершено, идет именно реабилитация», — сказал он. Хинштейн объяснил, что для него важны сроки, и только в профильном федеральном центре в столице он сможет быстрее завершить курс восстановления.

Хинштейн попал в автомобильную аварию 22 января. Он пояснил, что к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Позднее губернатор раскрыл, что у него диагностировали переломы бедренной кости, трех ребер, двух поперечных отростков позвонка. «Это не смертельно, но достаточно неприятно», — отметил он.

После ДТП чиновник проводит рабочие встречи прямо в палате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В России придумали новый налог на покупку автомобилей

    Названа дата выпуска Android 17

    Захарова обвинила Киев в совершении терактов против детей

    Москвичи начали массово отказываться от одной привычки из-за морозов

    МИД России резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

    Названы самые популярные у россиян виды вкладов

    Актриса Ирина Горбачева под обнаженным фото рассказала о похудении с помощью препарата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok