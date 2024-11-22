Россиянам рассказали о возможности вернуть деньги за некоторые ЖКУ

Эксперт Лысенко: россияне могут вернуть деньги за ненужные коммунальные услуги

Россияне имеют право вернуть деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которыми не пользовались. О такой возможности рассказала гражданам старший преподаватель кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Лысенко, пишет aif.ru.

Речь идет о случаях, когда собственник по незнанию оплачивает услуги в квитанции, на которые не заключал отдельного договора и которые ему не нужны. Например, может быть оплачено кабельное телевидение, но жилец ни разу его не смотрел. Тогда возврат средств можно потребовать через Роспотребнадзор или Конституционный суд, пояснила эксперт.

Однако бывают ситуации, когда управляющая компания автоматически считает договор заключенным с момента внесения первого платежа и требует продолжения оплаты. «Конституционный суд отмечает, что перед заключением договора все же нужно получить согласие потенциального потребителя на оказание услуги. Иначе это расценивается как навязывание услуги гражданину, несанкционированное вторжение в его имущественную сферу и нарушение автономии его воли», — подчеркнула Лысенко. В подобных случаях суд встанет на сторону потребителя.

Ранее россиянам назвали признаки фальшивой квитанции на оплату ЖКУ. В первую очередь необходимо сверить имя плательщика, адрес и площадь квартиры, номер лицевого счета. Также стоит проверить показания счетчиков и дату последней оплаты. При любых подозрениях лучше себя подстраховать и позвонить в снабжающую организацию.