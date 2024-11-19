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13:18, 19 ноября 2024Экономика

Названы признаки фальшивой квитанции за «коммуналку»

Эксперт Фрадкин: лжеквитанцию за ЖКУ можно распознать по показаниям счетчиков
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Среди счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) нередко попадаются фальшивые. Как распознать мошеннические платежки, изданию Life.ru объяснил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин.

Вынув квитанцию из почтового ящика, не стоит без оглядки ее оплачивать: нанесенный не нее QR-код может вести на фишинговый сайт, благодаря которому аферисты получат личные данные плательщика либо перечислят деньги на реквизиты злоумышленников. Отличить лжеквитанцию можно, внимательно ее изучив. Необходимо сверить имя плательщика, адрес и площадь квартиры, номер лицевого счета. Также собеседник издания рекомендует проверить показания счетчиков и дату последней оплаты. «Нередко оказывается, что липовый документ содержит неполные или недостоверные сведения, потому что у мошенников нет к ним доступа — и они рассчитывают на банальную невнимательность», — обратил внимание Фрадкин.

При любых подозрениях лучше себя подстраховать и позвонить в снабжающую организацию. Если сомнения возникли уже после того, как вы отсканировали QR-код с платежки, то открывшийся сайт нужно срочно закрыть, не загружая с него никакие файлы. Во избежание случаев мошенничества стоит проводить платежи через онлайн-банк, портал «Госуслуги» или сайт ресурсоснабжающей организации, советует Фрадкин.

Под видом коммунальщиков аферисты могут ходить по квартирам. Нужно помнить, что сотрудники ресурсоснабжающей компании не проводят обход без предупреждения, а оплату за дополнительные услуги фирма включает в платежки.

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