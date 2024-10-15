Россиян предостерегли от уловок мошенников при оплате ЖКУ

Юрист Носик: мошенники часто рассылают поддельные квитанции ЖКХ

Мошенники часто рассылают поддельные квитанции ЖКХ от ненадлежащей управляющей компании или с липовыми реквизитами. Об этом и других уловках аферистов, на которые можно попасться при оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказала ведущий юрист Эльмира Носик из компании «Архипова и Партнеры», передает «Газета.Ru».

Эксперт советует проверять подозрительные УК, указанные в квитанциях. Сделать это можно на Госуслугах, отыскав адрес жилого дома. Однако стоит учитывать, что зачастую липовые квитанции отличаются от настоящих только реквизитами и QR-кодом. Поэтому важно тщательно сверять всю информацию со старыми квитанциями, особенно персональные данные. «Всегда можно обратиться напрямую лично или по телефону в свою управляющую организацию для выяснения ситуации и сверки реквизитов», — добавила Носик.

Также мошенники предлагают различные услуги под видом сотрудников УК. Как правило, они собирают средства за них наличными и сразу в руки, в то время как реальные УК вывешивают объявления о таких сборах и включают дополнительные услуги в квитанцию. Нередко можно получить и фишинговую ссылку о задолженности. В таких случаях адрес в ссылке необходимо сверить с реальным адресом сайта УК.

Юрист предупредила, что иногда обмануть пользователей пытаются и реальные управляющие организации, добавляя в квитанции лишние строки на оплату дополнительных услуг или предъявляя необоснованные задолженности. Носик рекомендует сохранять бдительность и в случае необходимости требовать у представителей УК объяснений.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальщиков и брать на них кредиты. Поводом для звонка может стать поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ.