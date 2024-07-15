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08:32, 15 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальщиков и брать на них кредиты

Фото: Denis Bocharov / Global Look Press

Злоумышленники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб и брать на собеседников кредиты. О новой схеме мошенничества предупреждают «Известия» со ссылкой на пострадавших.

Поводом для звонка может служить поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея, рассказали жертвы аферистов. Мошенники представляются сотрудниками крупных энергосбытовых компаний — например, «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыт».

В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии и убеждают назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Затем злоумышленники берут от имени жертвы кредиты и выводят деньги со счетов.

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«Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счетчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от "Госуслуг". А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!"» — рассказал пострадавший от мошенников житель Подмосковья Александр Серебряков.

Всплеск подобных обращений правоохранительные органы зафиксировали в июне — следователи уже возбудили десятки уголовных дел. В июле аферисты продолжили обманывать россиян по этой схеме.

Ранее россиян предупредили о популярном виде мошенничества с домами и дачами. Злоумышленники стали убеждать граждан в наличии долгов и заставлять отказываться от собственной недвижимости. Чаще всего такие звонки поступали пенсионерам.

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      Нина Ташевская
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