Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с домами и дачами

Депутат Гаврилов: мошенники начали убеждать россиян отказываться от жилья

Злоумышленники начали убеждать россиян в наличии долгов и заставлять отказываться от собственных домов и дач. О новой схеме мошенничества предупредил глава Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.

При этом чаще всего аферисты звонят пенсионерам, отметил депутат. «Злоумышленники предлагают добровольно отказаться от права собственности на землю из-за вымышленных долгов, якобы возникших вследствие нарушений земельного законодательства, выявленных Госземнадзором», — рассказал парламентарий.

Гаврилов подчеркнул, что принцип защиты права собственности закреплен в Конституции, а отказаться от него человек может только добровольно. Даже если недвижимость нарушает земельное законодательство, ее владельцу грозит только штраф в размере от 5000 до 20 тысяч рублей. «Если штраф не оплачен, то дело о взыскании передадут мировому судье, а недвижимость отбирать не будут», — уточнил депутат.

Мошенники активизировались из-за того, что многие россияне подали заявление о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника. Если по телефону говорят о подобных нарушениях и ответственности за них — это точно аферисты, заключил Гаврилов.