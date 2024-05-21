Россиянам раскрыли способ защитить жилье от мошенников

Депутат Гаврилов: запрет сделок без личного участия защитит жилье от мошенников

Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника защитит жилье от мошенников. Способы спасти квартиру или дом от злоумышленников раскрыл россиянам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

Заявление о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия можно бесплатно подать через через МФЦ или «Госуслуги», рассказал депутат. «В этом случае в ЕГРН вносится запись о таком заявлении, и в дальнейшем документы, поданные без личного участия собственника (например, по доверенности), не будут рассматриваться Росреестром, их просто вернут обратно заявителю, который их подал», — пояснил Гаврилов.

Сведения об электронной почте владельца в Росреестр придется внести самостоятельно через официальный сайт, уточнил парламентарий. Тогда орган сможет сразу уведомить о поступлении документов.

«Если же вы сделку не совершали, то сразу узнаете о попытке третьих лиц продать вашу квартиру или дачу. Получив такое уведомление, вы сможете своевременно принять меры — обратиться в правоохранительные органы, в Росреестр и остановить мошенников», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее в Сахалинской области злоумышленницы отобрали квартиру у пожилой женщины. Преступная группа состояла из трех женщин: одна из них незаконно проникла в квартиру пенсионерки и похитила оттуда ее паспорт и документы на жилье, вторая нашла людей, не посвященных в их планы, на которых впоследствии было оформлено право собственности на квартиру по договору купли-продажи, а третья выдала себя в госорганах за потерпевшую и предъявляла оригиналы документов, чтобы изъять объект из собственности пожилой жительницы Корсакова.