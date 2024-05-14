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15:19, 14 мая 2024Экономика

В российском городе мошенницы отобрали квартиру у пенсионерки

В Корсакове три мошенницы отобрали квартиру у пенсионерки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Корсакове Сахалинской области группа мошенниц обманом отобрала квартиру у пожилой женщины. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступная группа состояла из трех женщин: одна из них незаконно проникла в квартиру пенсионерки и похитила оттуда ее паспорт и документы на жилье, вторая нашла людей, не посвященных в их планы, на которых впоследствии было оформлено право собственности на квартиру по договору купли-продажи, а третья выдала себя в госорганах за потерпевшую и предъявляла оригиналы документов, чтобы изъять объект из собственности пожилой жительницы Корсакова.

Для того чтобы скрыть следы преступления, все документы аферистки вернули в квартиру потерпевшей. В результате та лишилась права собственности на квартиру. Сумма нанесенного ей ущерба составила семь миллионов рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов приняли меры, запрещающие регистрационные действия с квартирой. За преступление против собственности по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ мошенницам грозит до десяти лет тюрьмы. В свою очередь, максимальное наказание за проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) составляет арест на три месяца — как и за похищение паспорта (часть 2 статьи 325 УК РФ). Соответствующее уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд.

Ранее стало известно, что жительница Минской области выписала родных из квартиры и продала ее после разговора с мошенниками.

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      Полина Кислицына
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