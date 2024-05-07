В Белоруссии женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников

Жительница Минской области выписала родных из квартиры и продала ее после того, как поговорила с мошенниками. Внимание на ситуацию в Белоруссии обратили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Женщине через мессенджер позвонил мужчина, представившийся работником банка. Он сообщил, что ее платежная карта готова. Женщина ответила, что не заказывала карту и не является клиентом данного банка. Через некоторое время с жительницей Минской области по видеосвязи связался якобы представитель службы безопасности банка, где она обслуживается, и сообщил, что некие злоумышленники оформили несколько кредитов на ее имя. Он настоял на том, что для спасения сбережений женщине нужно установить приложение удаленного доступа, взять кредит и перевести деньги на специальный счет.

Через некоторое время после того, как гражданка Белоруссии выполнила все его указания, аферисты вновь связались с ней, чтобы предупредить, что в даркнете выставлена на продажу квартира в районном центре, где она проживает вместе с семьей. Для того чтобы спасти недвижимость и помочь поймать преступников, они предложили женщине поучаствовать в «спецоперации», по итогам которой та выписала из квартиры всех родственников и продала жилье. Мошенники убедили ее, что сделка «фейковая» и будет аннулирована после задержания преступников. Вырученные от продажи недвижимости деньги потерпевшая привезла в Минск и передала курьерам.

Общий ущерб, нанесенный жительнице Минской области, составил более 36 тысяч долларов (около 3,27 миллиона рублей). Обманутая женщина обратилась в милицию, злоумышленников ищут.

Ранее в мае стало известно, что жительница Томска приобрела квартиру у мошенников и потеряла 2,5 миллиона рублей.