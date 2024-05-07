Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 7 мая 2024Экономика

Женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников

В Белоруссии женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Минской области выписала родных из квартиры и продала ее после того, как поговорила с мошенниками. Внимание на ситуацию в Белоруссии обратили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Женщине через мессенджер позвонил мужчина, представившийся работником банка. Он сообщил, что ее платежная карта готова. Женщина ответила, что не заказывала карту и не является клиентом данного банка. Через некоторое время с жительницей Минской области по видеосвязи связался якобы представитель службы безопасности банка, где она обслуживается, и сообщил, что некие злоумышленники оформили несколько кредитов на ее имя. Он настоял на том, что для спасения сбережений женщине нужно установить приложение удаленного доступа, взять кредит и перевести деньги на специальный счет.

Через некоторое время после того, как гражданка Белоруссии выполнила все его указания, аферисты вновь связались с ней, чтобы предупредить, что в даркнете выставлена на продажу квартира в районном центре, где она проживает вместе с семьей. Для того чтобы спасти недвижимость и помочь поймать преступников, они предложили женщине поучаствовать в «спецоперации», по итогам которой та выписала из квартиры всех родственников и продала жилье. Мошенники убедили ее, что сделка «фейковая» и будет аннулирована после задержания преступников. Вырученные от продажи недвижимости деньги потерпевшая привезла в Минск и передала курьерам.

Материалы по теме:
Криптомиллионер перепутал адреса и перевел 69,3 миллиона долларов постороннему
Криптомиллионер перепутал адреса и перевел 69,3 миллиона долларов постороннему
Сегодня
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками
Сегодня

Общий ущерб, нанесенный жительнице Минской области, составил более 36 тысяч долларов (около 3,27 миллиона рублей). Обманутая женщина обратилась в милицию, злоумышленников ищут.

Ранее в мае стало известно, что жительница Томска приобрела квартиру у мошенников и потеряла 2,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше