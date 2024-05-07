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13:19, 7 мая 2024Из жизни

Криптомиллионер перепутал адреса и перевел 69,3 миллиона долларов постороннему

Insider: криптомиллионер по ошибке перевел мошенникам 69,3 миллиона долларов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Некий криптомиллионер попался на уловку мошенников и потерял 97 процентов своих накоплений в биткоинах. Об этом сообщает издание Business Insider.

Мошенники завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера, работавшего с криптовалютами. Они делали ему небольшие переводы в надежде, что однажды он перепутает их адрес со своим и переведет на него деньги. Так и произошло.

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13 сентября 2022

Трейдер по ошибке перевел биткоины на сумму 69,3 миллиона долларов не себе, а постороннему. Стоимость криптовалюты, оставшейся после этого на его счете, составляет менее 1,7 миллиона долларов.

Мошенники обменяли похищенные биткоины на другую криптовалюту — Ethereum.

Ранее сообщалось, что на свалке в британском городе Ньюпорт (Уэльс), куда случайно выбросили диск с восемью тысячами биткоинов, построили забор и поставили круглосуточную охрану.

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      Олег Парамонов
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