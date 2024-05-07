Криптомиллионер перепутал адреса и перевел 69,3 миллиона долларов постороннему

Insider: криптомиллионер по ошибке перевел мошенникам 69,3 миллиона долларов

Некий криптомиллионер попался на уловку мошенников и потерял 97 процентов своих накоплений в биткоинах. Об этом сообщает издание Business Insider.

Мошенники завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера, работавшего с криптовалютами. Они делали ему небольшие переводы в надежде, что однажды он перепутает их адрес со своим и переведет на него деньги. Так и произошло.

Трейдер по ошибке перевел биткоины на сумму 69,3 миллиона долларов не себе, а постороннему. Стоимость криптовалюты, оставшейся после этого на его счете, составляет менее 1,7 миллиона долларов.

Мошенники обменяли похищенные биткоины на другую криптовалюту — Ethereum.

Ранее сообщалось, что на свалке в британском городе Ньюпорт (Уэльс), куда случайно выбросили диск с восемью тысячами биткоинов, построили забор и поставили круглосуточную охрану.