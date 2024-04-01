На свалку случайно выбросили миллиарды рублей. Как они там оказались и почему хозяину не дают забрать свое богатство?

На свалке в Уэльсе поставили охрану из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей

На свалке в британском городе Ньюпорт (Уэльс), куда случайно выбросили диск с восемью тысячами биткоинов, построили забор и поставили круглосуточную охрану. Это сделано не для того, чтобы не пустить туда желающих поживиться чужой криптовалютой, — таким образом городские власти пытаются помешать бывшему владельцу отыскать свой диск. Впрочем, власти вовсе не претендуют на деньги и хотят лишь того, чтобы их оставили в покое.

Почему криптовалюта на миллиарды рублей оказалась на свалке

Бывший владелец диска — 38-летний IT-специалист Джеймс Хоуэллс. Он заинтересовался биткоином, когда об этой криптовалюте знали еще единицы. В то время ее мог майнить каждый — не требовались ни серьезные вложения, ни специальная техника. Особой прибыли это, впрочем, не приносило, поскольку биткоины почти ничего не стоили.

С той поры у Хоэллса осталось около восьми тысяч биткоинов. Диск, на который они были записаны, оказался на помойке в 2013 году. Когда Хоуэллс и его девушка делали уборку в доме, он положил диск в пакет с компьютерными деталями. К утру пакет исчез — как оказалось, утром подруга Джеймса вместе со всем собранным мусором отвезла его на помойку.

В 2013 году биткоин стоил относительно недорого, однако именно тогда курс пошел в рост. Если в январе за один биткоин давали 13 долларов, то к декабрю цена выросла в 60 раз. По новому курсу восемь тысяч биткоинов стоили несколько миллионов долларов. Это была сумма, на которую трудно махнуть рукой.

51 млрд рублей стоят биткоины с выброшенного диска

Чтобы найти выброшенный диск, Хоуэллс проследил путь мусора до свалки в Ньюпорте и определил место, где его могли выгрузить. Пока он это делал, стоимость криптовалюты продолжала расти. Сейчас один биткоин стоит почти 70 тысяч долларов, а содержимое утраченного диска оценивается в 556 миллионов долларов (51 миллиард рублей).

Джеймс Хоуэллс Кадр: BBC News

Как Хоуэллс искал потерянный диск с биткоинами

Хоуэллс провел аэрофотосъемку мусорного полигона и утверждает, что обнаружил участок площадью около 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где, вероятнее всего, находится его диск. Поиски, по его оценке, должны занять от девяти до двенадцати месяцев.

Сначала Хоуэллс считал, что для того, чтобы найти диск, ему придется перебрать 300-400 тысяч тонн мусора. Сейчас он надеется, что задача в несколько раз проще, и количество мусора, который нужно просеять, составляет не более 100 тысяч тонн.

Еще одна проблема связана с восстановлением данных. Поскольку диск пролежал на свалке больше десяти лет, это может быть нетривиальной задачей. Чтобы убедиться, что его еще можно спасти, Хоуэллс обратился к специалистам НАСА. Те заверили его, что нет ничего невозможного.

Они смогли восстановить данные с взорвавшегося шаттла «Колумбия» и не думают, что реанимация попавшего на свалку жесткого диска будет более сложной задачей Джеймс Хоуэллс

Для охраны территории во время раскопок Хоуэллс хотел использовать роботов-собак. Непосредственно рыться в мусоре, согласно его плану, должна была механическая рука, управляемая искусственным интеллектом. Когда она отфильтрует похожие на диск предметы, к их сортировке приступят люди.

Почему городские власти не позволяют Хоуэллсу начать поиски

Хоуэллс много лет пытался добиться от горсовета Ньюпорта разрешения на проведение раскопок на городской свалке, но всякий раз получал отказ.

Представители городских властей утверждают, что затраты на раскопки, хранение и обращение с отходами могут составить миллионы фунтов. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться. Зато велика вероятность серьезного ущерба окружающей среде.

Даже если бы мы одобрили его запрос, остается вопрос, кто компенсирует расходы, если жесткий диск не удастся найти или он окажется поврежден до такой степени, что с него нельзя считать данные представительница местных властей

Есть и юридические сложности. Представители горсовета полагают, что Хоуэллс больше не является владельцем диска с криптовалютой, поскольку он его выбросил. Хоуэллс, в свою очередь, настаивает, что диск выброшен без его ведома и разрешения, поэтому все еще считается его собственностью.

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Как Хоуэллс пытался решить эту проблему

В ответ на замечания горсовета от стоимости поисков Хоуэллс нашел инвесторов — некий хедж-фонд, готовый покрыть стоимость работ и оборудования в обмен на львиную долю найденных биткоинов. Речь идет о существенных расходах: один лишь сканер может стоить до 500 тысяч фунтов стерлингов (60 миллионов рублей).

Кроме того, Хоуэллс пообещал, что город получит свою долю даже в случае провала. Он предложил положить крупную сумму денег на эскроу-счет, к которому городские власти получат доступ в случае неудачи. Эти условия предполагалось прописать в контракте, который покрыл бы все возможные риски, беспокоящие чиновников.

Чтобы доказать совету, что поиски можно провести в соответствии с экологическими стандартами, Хоуэллс заручился поддержкой инженеров и экспертов по раскопкам.

Это должен быть масштабный и деликатный поиск, а не просто копание в земле с ведром и лопатой. Мы будем использовать систему с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими устройствами и сканером с искусственным интеллектом, который будет распознавать предметы, схожие по размеру и материалу с жестким диском Джеймс Хоуэллс IT-специалист

Несмотря на это городские власти по-прежнему не хотят иметь с ним дела. «На протяжении десяти лет мы очень дружелюбно просили, чтобы совет нас выслушал, но они слишком упрямы, — жалуется Хоуэллс. — Это похоже на общение с кирпичной стеной».

Удастся ли Хоуэллсу вернуть утраченную криптовалюту?

В начале 2024 года терпение Хоуэллса иссякло, и он оповестил горсовет, что намерен обратиться в Высокий суд, чтобы добиться компенсации утраченных биткоинов. Он также будет требовать запрета на любые раскопки на свалке Ньюпорта.

Может случиться так, что жесткий диск будет стоить миллиард долларов, и бездействие в этом случае будет некомпетентностью со стороны горсовета. Это не та проблема, которая просто исчезнет. Совет утверждает, что беспокоится о том, кто понесет расходы, если диск не удастся восстановить, но все это было бы частью подписанного контракта Джеймс Хоуэллс

Именно после этого стало известно, что на свалке появились забор и охрана, мешающие продолжать поиски.

Многие жители Ньюпорта, с которыми пообщался журналист Daily Mail, сочувствуют Хоуэллсу и не против того, чтобы ему позволили найти диск. Что касается сотрудников свалки, то они настроены скептически. «Все, кто тут работает, знают, что может быть погребено в мусоре под холмом, — объяснил один из них. — Но проблема в том, что непонятно, где начинать искать. Эти два небольших холма занимают несколько акров. Им никогда это не найти».