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18:22, 12 февраля 2024Из жизни

Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина решил засудить город

Выбросивший биткоины на £275 млн британец решил засудить город на £1 млрд

Кадр: BBC News

В Великобритании 38-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс, который лишился диска с биткоинами на сумму 275 миллионов фунтов стерлингов (почти 31,7 миллиарда рублей), решил засудить город Ньюпорт на сумму, которая может достичь одного миллиарда фунтов стерлингов (115,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает The Sun.

Диск, на котором находилась криптовалюта, случайно выбросила бывшая девушка Хоуэллса в 2013 году. Пара делала уборку в доме, и мужчина положил диск в пакет с компьютерными деталями. Затем его возлюбленная выбросила пакет. С тех пор британец пытался добиться от горсовета Ньюпорта разрешения на проведение раскопок на городской свалке, но получал отказы.

Хоуэллс провел аэрофотосъемку мусорного полигона и утверждает, что обнаружил участок площадью около 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где, вероятнее всего, находится диск. Раскопки должны занять от девяти месяцев до года. При этом Хоуэллс связался с экспертами НАСА, которые подтвердили, что смогут восстановить данные с диска.

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Хотя британец обещал поделиться найденными деньгами с городом, администрация Ньюпорта так и не разрешила поиски. «На протяжении 10 лет мы очень дружелюбно просили, чтобы совет нас выслушал, но они слишком упрямы. Это похоже на общение с кирпичной стеной», — жалуется Хоуэллс.

Представители горсовета уверены, что Хоуэллс не имеет права на поиск потерянного диска, так как он был выброшен на свалку, то есть больше не является собственностью. При этом британец настаивает, что диск с биткоинами выброшен без его ведома и разрешения, а значит, все еще остается в его владении.

Теперь Хоуэллс оповестил горсовет, что намерен обратиться в Высокий суд и добиваться компенсации утраченных биткоинов. «Я не виноват, что биткоин столько стоит. Если к тому времени, когда дело дойдет до суда, цена продолжит расти, то речь может идти об иске на миллиард фунтов стерлингов», — заявил мужчина. Он также будет требовать запрета на любые раскопки на свалке Ньюпорта.

В августе 2022 года Хоуэллс заявил, что собирается привлечь к поиску диска собак-роботов. Они должны будут охранять территорию свалки, пока там будут вестись раскопки.

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      Никита Савин
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