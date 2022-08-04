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Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина обратился к роботам

Британец выбросил биткоины на миллиарды рублей и решил обратиться к роботам за помощью

Фото: benjamin lehman / Unsplash

37-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс из британского города Ньюпорт, Уэльс, решил воспользоваться помощью роботов-собак, чтобы найти потерянный диск с биткоинами стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов (25,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает Metro.

В 2013 году Хоуэллс случайно выбросил жесткий диск с биткоинами, когда переносил данные со старого компьютера на новый. Вскоре он осознал свою ошибку и решил приступить к поискам. После изучения аэрофотоснимков местной свалки ему удалось идентифицировать участок площадью 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где может находиться пропажа. Британец также нашел инвестора, готового покрыть расходы на дорогостоящее оборудование для долгосрочного поиска — по его оценке, процедура могла занять от девяти до двенадцати месяцев.

Мужчина попытался получить разрешение на поиски у городского совета, но ему отказали. Однако отказ не остановил Хоуэллса, и он обратился за консультацией к экспертами по восстановлению данных из NASA, которые оценили возможность извлечения информации с жесткого диска. По их мнению, данные с большой вероятностью могут быть восстановлены.

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Британец продолжает совершенствовать свой план, несмотря на падение курса биткоина и непоколебимую позицию городского совета. Теперь он решил привлечь к операции роботов-собак, которые будут охранять территорию во время раскопок, чтобы никто не вмешивался в процесс. Непосредственно рыться в мусоре, согласно плану Хоуэллса, должна механическая рука, управляемая искусственным интеллектом. Когда она отфильтрует похожие на диск предметы, к их сортировке приступят люди.

Мужчина рассчитывает, что поиски займут от 9 до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Доступ к деньгам был утрачен навсегда.

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Евгения Черкасова
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