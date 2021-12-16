Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA

36-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс из британского города Ньюпорт, Уэльс, привлек экспертов NASA к поискам потерянного диска с биткоинами стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов (33,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает The Sun.

В 2013 году Хоуэллс случайно выбросил жесткий диск с биткоинами, когда переносил данные со старого компьютера на новый. Вскоре он осознал свою ошибку и решил приступить к поискам. После изучения аэрофотоснимков местной свалки ему удалось идентифицировать участок площадью 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где может находиться пропажа. Мужчина также нашел инвестора, готового покрыть расходы на дорогостоящее оборудование для долгосрочного поиска — по его оценке, процедура могла занять от девяти до двенадцати месяцев.

В январе британец обратился к городскому совету, чтобы получить разрешение на раскопки. Взамен он предложил выплатить 55 миллионов фунтов стерлингов (5,4 миллиарда рублей). Однако представители совета наотрез отказались давать добро на масштабную операцию по поиску утерянных биткоинов. «Даже если бы мы могли одобрить его запрос, остается вопрос, кто компенсирует расходы, если жесткий диск не удастся найти, или он окажется поврежден до такой степени, что с него нельзя считать данные», — отметила одна из сотрудниц.

Отказ совета не остановил Хоуэллса, и он обратился к экспертами по восстановлению данных. «Они смогли восстановить данные с взорвавшегося шаттла "Колумбия", и они не думают, что реанимация попавшего на свалку жесткого диска будет более сложной задачей», — отметил он. Британец добавил, что биткоин продолжает расти в цене и в следующем году его накопления могут стоить уже до 700 миллионов фунтов стерлингов (68,3 миллиарда рублей).

«Может случиться так, что жесткий диск будет стоить миллиард долларов (73,5 миллиарда рублей), и бездействие в этом случае будет некомпетентностью со стороны совета. Это не та проблема, которая просто исчезнет. Совет говорит, что они беспокоятся о том, кто понесет расходы, если диск не удастся восстановить, но все это было бы частью подписанного контракта», — заключил не оставляющий надежд на получение разрешения на раскопки ИТ-специалист.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Таким образом доступ к деньгам был утрачен навсегда.