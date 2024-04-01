У свалки с выброшенными миллиардами рублей поставили круглосуточную охрану

В Уэльсе поставили охрану на свалке из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей

На свалке в британском городе Ньюпорт, расположенном в Уэльсе, куда случайно выбросили диск с восемью тысячами биткоинов, построили забор и поставили круглосуточную охрану. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывший владелец криптовалюты, стоимость которой сейчас оценивается в 51 миллиард рублей, — 38-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэлл. Диск оказался на помойке по вине его девушки в 2013 году. Хоуэлл много лет пытался его отыскать, проследил путь мусора до свалки в Ньюпорте и определил место, где его могли выгрузить.

Для того чтобы найти потерянные биткоины, требуется перебрать 100 тысяч тонн отбросов. Хоуэлл готов это сделать, но городские власти отказываются идти ему навстречу даже за деньги. Именно по их инициативе на свалке появились забор и охрана, мешающая Хоуэллу продолжать поиски.

Тут 24-часовая охрана. Все, кто тут работает, знают, что может быть погребено в мусоре под холмом. Но проблема в том, что непонятно, где начинать искать. Эти два небольших холма занимают несколько акров. Им никогда это не найти работник свалки

В феврале сообщалось, что Хоуэлл решил засудить городские власти и добиться компенсации утраченных биткоинов. Представители горсовета уверены, что он не имеет права на поиск потерянного диска, поскольку тот больше не является его собственностью.