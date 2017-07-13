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«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»

Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов

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Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Сегодня о криптовалютах не слышал только совсем ленивый обыватель. Финансисты же ведут ожесточенные споры о том, являются ли биткоины и их аналоги пузырями, которые рано или поздно лопнут, оставив инвесторов ни с чем. Однако еще несколько лет назад кое-кто успел сделать состояние на новшестве и теперь живет в роскоши, вложив сущие копейки. Недавно портал Money Morning составил список биткоин-миллионеров. Не агитируя за покупку криптовалют, «Лента.ру» собрала истории тех, кто в удачное время рискнул… и теперь пьет шампанское.

Лошадка, на которую мало кто ставил

Биткоин — это платежная система и одноименная цифровая валюта. Как денежное средство биткоин независим от валютной системы какой-либо страны мира и может использоваться любым человеком, имеющим доступ в интернет. Подобно тому, как монеты и банкноты хранят в бумажниках, существуют биткоин-кошельки — уникальные интернет-адреса, обеспечивающие анонимность и сохранность транзакций.

Создатель биткоина неизвестен — считается, что это человек по имени Сатоши Накамото.

Первый биткоин появился на свет в январе 2009-го. Впервые его курс к традиционным валютам был установлен 5 октября того же года. На один доллар можно было приобрести 1 309,03 биткоина. Сегодня за один биткоин придется выложить 2 363,96 доллара или 143 308 рублей (курс на 12 июля 2017 года).

«Теперь я каждый день живу интересно»

Неудивительно, что при таком ничтожном курсе и туманных перспективах желающих купить биткоины на заре существования валюты было немного. Первый более-менее массовый интерес появился в апреле 2011 года, после публикации в Forbes статьи про криптовалюту. Уже в мае за биткоин стали давать 9 долларов, в июне — более 29…

Но человек, который предпочитает называть себя мистер Смит, инвестировал в «битки» еще в 2010-м. Потратив тогда на покупку криптовалюты три тысячи долларов, сегодня он стал долларовым мультимиллионером — и у него еще остались биткоины.

В 2008 году Смит закончил колледж и получил довольно престижное место: разработчика программного обеспечения в крупной компании, базирующейся в Кремниевой долине. Он был на хорошем счету и отлично вписался в коллектив. Как раз от одного из сотрудников — такого же гика, как он сам, — Смит услышал в 2010 году про биткоины. Это был момент, когда цена криптовалюты впервые значительно подросла — с 0,008 доллара за биткоин до 0,08. Число все равно оставалось довольно смешным, поэтому внимание на виртуальные деньги обратили только такие же увлеченные высокими технологиями люди, как Смит.

«Скачок цены привлек мое внимание, но я выждал еще несколько месяцев, прежде чем инвестировать. Я хотел вначале узнать больше о технологии, стоящей за биткоином», — вспоминает программист.

К октябрю 2010 года молодой человек был готов к покупке. «Я понятия не имел, какую сумму инвестировать. Но мне хорошо платили в то время, и я остановился на трех тысячах долларов», — рассказывает Смит. Начинающий инвестор заплатил немногим более 0,15 доллара за биткоин, приобретя таким образом 20 тысяч единиц криптовалюты.

В то время такое вложение было выстрелом в никуда даже по меркам прогрессивной Кремниевой долины. При упоминании биткоина местные эксперты иронично приподнимали бровь, но Смит методично узнавал курс биткоина к доллару каждые несколько месяцев.

«Я с самого начала знал, что это игра вдолгую. Хотел увидеть, как сильно все сможет вырасти», — вспоминает он.

В течение последующих трех лет Смит все так же трудился в IT-компании и почти забыл о своей инвестиции, пока в 2013 году скачки цен на биткоины не стали инфоповодом для многочисленных новостей.

«Я не мог поверить, как быстро растет цена. Она поднималась на 10 процентов каждый день. Я нервничал, был взбудоражен, но одновременно напуган и озадачен», — рассказывает инвестор.

Когда цена достигла отметки в 350 долларов (то есть биткоин подорожал в две тысячи раз по сравнению со временем покупки), Смит продал 2000 биткоинов. Когда через несколько дней цена достигла 800 долларов, продал еще столько же. На его банковском счету оказалось 2,3 миллиона долларов.

«Это было безумие. Я уволился и отправился в кругосветное путешествие на следующей же неделе», — вспоминает программист.

Недавно Смит еще немного потряс свой биткоин-кошелек. В общей сложности он заработал на криптовалюте 25 миллионов долларов. «Плюс-минус», — скромно уточняет он.

Текущие цены кажутся инвестору спекулятивными, и он, как многие, обеспокоен, что рано или поздно финансовый пузырь лопнет. У него по-прежнему хранится тысяча биткоинов на виртуальном счету. Есть вероятность, что и эта сумма будет обменена на старые добрые бумажки с портретом Бенджамина Франклина. Когда же?

«Когда цена вырастет до 150 тысяч долларов за биткоин. Я действительно считаю, что это реально. Но для этого нужно участие правительств многих стран и частных компаний. Никакой спекуляцией такого роста не добиться», — уверен Смит.

Жалеет ли инвестор, что продал биткоины слишком рано? Ведь он мог бы заработать несравненно больше.

«У меня есть все, о чем я когда-либо мечтал, — возражает Смит. — Я летаю по миру, навещая друзей, и могу не волноваться о деньгах до конца своих дней. Я был бы идиотом, если бы не продал».

Прошло четыре года с тех пор, как Смит уволился из компании в Кремниевой долине, и с тех пор он почти непрерывно путешествует. Летает только первым классом, останавливается в пятизвездочных отелях. За июнь побывал в Сингапуре, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Монако, Москве, Цюрихе и Гонконге. «Ни минуты скуки», — признается бывший программист.

«Он все время говорит о биткоинах. Стоит ему начать — и остановить невозможно», — говорит девушка Смита, лондонский фотограф, которая сопровождает его в поездках по миру.

Коллеги по виртуальной реальности

С начала года биткоин подорожал более чем на 1500 долларов. Математика подсказывает, что при текущем курсе к доллару криптомиллионером может считаться обладатель минимум 400 биткоинов. Таких людей, по данным BitInfoCharts.com, — 4300 во всем мире. Особенности системы не позволяют идентифицировать их. И все же личности цифровых миллионеров вызывают интерес общественности. Некоторые из них — держатели особенно увесистых цифровых кошельков — все же известны поименно.

Кэмерон и Тайлер Уинклвосс
Число биткоинов: 1,5 миллиона
Оценочная стоимость: 3,55 миллиарда долларов

Двойняшки Уинклвосс впервые стали известны широкой общественности после того, как подали в суд на Марка Цукерберга, обвинив его в краже идеи создания Facebook. В 2013 году они потратили часть полученной по суду неустойки в 65 миллионов долларов, чтобы купить биткоины. Их инвестиция размером в 11 миллионов принесла им прибыль в 31 000 процентов.

35-летние Кэмерон и Тайлер не просто инвесторы, но и создатели одной из биткоин-бирж — Gemini. Также они разработали идеи создания основанного на биткоинах ETF (торгуемого на бирже фонда), но их предложение отвергла американская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Сатоши Накамото
Число биткоинов: 1 миллион
Оценочная стоимость: 2,36 миллиарда долларов

Загадочный создатель системы «Биткоин», естественно, не может быть сапожником без сапог. Биткоины этот человек, конечно, не покупал, а майнил (это способ бесплатного получения криптовалюты, построенный на решении компьютерами математических задач), и на заре криптовалюты данный процесс был несравненно легче, чем сейчас.

Известно, что принадлежащие Накамото биткоины никогда не тратились и не переводились. Никто даже до конца не уверен, что Сатоши — человек, а не группа людей.

Роджер Вер
Число биткоинов: 300 тысяч
Оценочная стоимость: 709,2 миллиона долларов

Роджер Вер с самого начала проникся идеей криптовалюты. Его называют «биткоиновым Иисусом». В 2011 году, когда за биткоин давали около 10 долларов, он предсказал, что цифровые деньги превзойдут по доходности любые другие классы активов в сто раз в последующие два года. А затем наблюдал, как предсказание сбывается.

Вер вкладывался в различные стартапы, основанные на идее цифровых денег. Сейчас он глава сайта Bitcoin.com.

Чарли Шрем
Число биткоинов: 100 тысяч
Оценочная стоимость: 263 миллиона долларов

Как и Вер, Чарли Шрем рано разглядел потенциал криптовалюты. Инвестировал сам, в 2011 году основал стартап BitInstant, позволяющий приобретать биткоины через 700 тысяч торговых точек, включая магазины Wal-Mart. Но компания не соблюдала американские законы о борьбе с отмыванием денег, и в 2014 году Шрема обвинили в направлении средств на онлайн-рынок Silk Road, где покупатели могли купить за биткоины наркотики. Его приговорили к двухлетнему тюремному заключению.

Сейчас Чарли — один из глав стартапа Jaxx, позволяющего пользователям обменивать одну криптовалюту на другую.

Что имеем — не храним

Наверняка многие люди соблазнялись покупкой недорогих биткоинов в прошлом, а затем продавали или меняли за бесценок или, того хуже, теряли. Таким можно лишь посочувствовать.

Например, впервые биткоины были обменяны на реальный товар в мае 2010-го: американец Ласло Ханеч приобрел две пиццы, заплатив 10 тысяч биткоинов. Он не знал, что этот фастфуд станет самым дорогим в его жизни.

Если потерять секретный ключ к системе, не останется никаких других доказательств права собственности на виртуальные деньги — то есть накопления безвозвратно утрачиваются. В ноябре 2013-го телеканал BBC рассказал о жителе Великобритании, который безутешно искал на местной свалке выброшенный им старый жесткий диск с секретным ключом к адресу. В его онлайн-кошельке с 2009 года хранились семь с половиной тысяч биткоинов. Англичанин узнал из новостей о галопирующем росте курса криптовалюты и начал рвать на себе волосы. На момент розыскной операции на помойке стоимость его биткоинов превышала семь с половиной миллионов долларов...

Юлия Верби

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