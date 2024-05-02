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12:29, 2 мая 2024Экономика

Россиянка решила купить квартиру и осталась без 2,5 миллиона рублей

Жительница Томска осталась без ₽2,5 млн, решив приобрести жилье у мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Томска купила квартиру и потеряла 2,5 миллиона рублей. Супруги, владевшие жилплощадью, оказались мошенниками, передает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Заключив предварительный договор купли-продажи женщина согласилась внести задаток и погасить кредит хозяев перед банком. Однако когда пришло время отдать ключи, владельцы жилья отказались от сделки. Отдавать средства, внесенные несостоявшейся покупательницей в качестве задатка и оплаты ссуды, они также не собирались.

Россиянка обратилась в суд и выиграла дело. Как выяснили приставы, один из супругов, распоряжавшихся квартирой, владел четырьмя автомобилями, которые сдавались в аренду таксистам. Когда машины арестовали, мужчина выразил готовность вернуть деньги пострадавшей.

Ранее пенсионерка из Благовещенска добровольно отдала аферистам почти 3 миллиона рублей. В разговоре с пожилой горожанкой мошенники представлялись операторами связи, сотрудниками портала «Госуслуги» и Центробанка.

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      Виктория Клабукова
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