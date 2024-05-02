Россиянка решила купить квартиру и осталась без 2,5 миллиона рублей

Жительница Томска осталась без ₽2,5 млн, решив приобрести жилье у мошенников

Жительница Томска купила квартиру и потеряла 2,5 миллиона рублей. Супруги, владевшие жилплощадью, оказались мошенниками, передает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Заключив предварительный договор купли-продажи женщина согласилась внести задаток и погасить кредит хозяев перед банком. Однако когда пришло время отдать ключи, владельцы жилья отказались от сделки. Отдавать средства, внесенные несостоявшейся покупательницей в качестве задатка и оплаты ссуды, они также не собирались.

Россиянка обратилась в суд и выиграла дело. Как выяснили приставы, один из супругов, распоряжавшихся квартирой, владел четырьмя автомобилями, которые сдавались в аренду таксистам. Когда машины арестовали, мужчина выразил готовность вернуть деньги пострадавшей.

Ранее пенсионерка из Благовещенска добровольно отдала аферистам почти 3 миллиона рублей. В разговоре с пожилой горожанкой мошенники представлялись операторами связи, сотрудниками портала «Госуслуги» и Центробанка.