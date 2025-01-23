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10:02, 23 января 2025Экономика

Россиянам рассказали о миллионных тратах на ремонт

Строительный эксперт Агапов: Капремонт квартиры обойдется в 3,6 млн руб.
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ремонт квартир в России в 2025 году в среднем будет начинаться от 30–35 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт в сфере строительства Александр Агапов.

Таким образом ремонт квартиры площадью 60 квадратных метров обойдется не менее чем в 1,8 миллиона рублей. Минимальная цена капитального ремонта составит 60–70 тысяч рублей за «квадрат», а капремонт 60-метровой квартиры будет стоить не менее 3,6 миллиона рублей. Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10–20 процентов.

Ремонт дорожает из-за повышения стоимости стройматериалов. Цены на отделочные и другие работы, как ожидается, поднимутся в течение января — февраля.

По словам генерального директора архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антона Баксараева, стоимость ремонта недвижимости вырастет в 2025 году примерно на 10–15 процентов.

Траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в среднем по России подорожали на 12,8 процента по сравнению с 2023 годом. В Санкт-Петербурге рост составил 11,1 процента, до 10,3 тысячи рублей за «квадрат», в Москве — на 14,8 процента, до 9,7 тысячи рублей.

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