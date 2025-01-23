В России подорожали отделочные материалы

Infoline: Стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,8 %

Траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в среднем по России подорожали на 12,8 процента по сравнению с 2023 годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков консалтингового агентства Infoline.

В среднем траты выросли до 10 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге рост составил 11,1 процента, до 10,3 тысячи рублей за «квадрат», в Москве — на 14,8 процента, до 9,7 тысячи рублей. За 2023 год прирост в этих городах оценивался в 13,3 и 12,4 процента соответственно.

Средний чек при покупке товаров для строительства и ремонта в 2024 году составил 9,3 тысячи рублей, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Ранее генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев подсчитал, что ремонт в квартире эконом-сегмента обойдется россиянам в три-пять тысяч рублей за квадратный метр. В квартире бизнес-класса при использовании более дорогих материалов и работах лучшего качества понадобится заплатить от 5000 до 12 тысяч рублей за «квадрат».