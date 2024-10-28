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10:16, 28 октября 2024Экономика

Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в квартире

Эксперт Васильев: ремонт в квартире обойдется в 3-5 тысяч рублей за «квадрат»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ремонт в квартире эконом-сегмента обойдется россиянам в 3-5 тысяч рублей за квадратный метр. Сумму, необходимую для переделки жилья, назвал генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что ремонт за такую стоимость будет включать косметические изменения, замену напольного покрытия, а также покраску стен и потолков. В квартире бизнес-класса при использовании более дорогих материалов и отделочных работах лучшего качества за переделку понадобится заплатить от 5 до 12 тысяч рублей за «квадрат».

Что касается более серьезных работ, например демонтажа и перепланировки, то они будут стоить 1-5 тысяч рублей за квадратный метр, возведение межкомнатных перегородок — от тысячи рублей, а ремонт потолка стоит 1,5-3,5 тысячи рублей. «Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8-15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу», — поделился информацией Васильев. В заключение Васильев подчеркнул, что данные расценки являются усредненными и могут отличаться в указанном диапазоне в зависимости от большого количества факторов.

Ранее в октябре с россиянами поделились лайфхаками, помогающими замаскировать дефекты в квартире.

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      Полина Кислицына
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