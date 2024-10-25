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11:49, 25 октября 2024Экономика

Россиянам раскрыли лайфхаки для маскировки дефектов в квартире

Дизайнер Веденова: сколы на ламинате скроет восковой мелок или паста

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сколы и потертости на ламинате можно скрыть с помощью воскового мелка. Как замаскировать дефекты в квартире, «Газете.Ru» раскрыла арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.

В продаже доступен большой ассортимент восковых мелков — их можно будет подобрать к любому цвету напольного покрытия. Также для маскировки глубоких царапин можно использовать пасту или мастику. Более крупные изъяны на поверхности можно спрятать под ковриком или дорожкой. Трубы чаще всего прикрывают коробом из гипсокартона. Увеличить его функционал можно за счет полочек и ниш с подсветкой. Различные бытовые конструкции можно успешно спрятать за фасадами шкафов-пеналов без задней стенки, советует дизайнер. Помимо этого, убрать с виду трубы можно с помощью пластиковых панелей — их просто устанавливать и чистить, вдобавок они хорошо переносят влагу. Панели можно украсить декоративными уголками. Легко получить доступ к инженерным коммуникациям можно благодаря сантехническим рольставням. Еще один лайфхак, который приводит Веденова, — плотные портьеры. Шторы из непросвечивающих тканей эффективно скроют вертикальную разводку отопления. При этом выбирать стоит карниз немного длиннее оконной зоны, а вынос должен чуть превышать охват трубы, уточняет эксперт.

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Неровности стен можно закамуфлировать за счет текстиля — тканевых постеров или гобеленов. Кроме того, по словам Веденовой, в моду возвращаются настенные ковры. Если повреждения занимают большую часть стены, можно использовать шторы — такой элемент добавит пространству камерность и уют. Если, к примеру, речь идет о спальне, то тюль можно закрепить на потолке и спустить по стене подобно балдахину. Нельзя забывать о таких элементах декора как картины и коллажи. Недостатки ремонта можно также заслонить решетками и рейкой, минималистичными книжными полками. Помогут в этом и массивные искусственные растения, отмечает дизайнер. Неправильные углы и «усенки» можно сгладить с помощью скошенной фаски или мебельного округления. Вентиляционные короба легко прикрыть гарнитуром, а ниши использовать под системы хранения.

Ранее эксперты перечислили ошибки при зонировании малометражек. Так, например, многие квартировладельцы устанавливают распашные стеклянные двери. Такой элемент декора крадет пространство в маленьких помещениях и больше уместен в частном доме.

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      Виктория Клабукова
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