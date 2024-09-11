Россиянам назвали ошибки при зонировании малометражек

Дизайнер Козлов: распашные стеклянные двери уместны в домах, но не в квартирах

Небольшая студия может создать впечатление просторного помещения, если правильно разделить ее на функциональные зоны. Какие промахи допускают россияне, занимаясь зонированием квартиры, РИА Новости рассказали эксперты.

Прекрасным решением может стать зеркальная или стеклянная перегородка, однако устанавливать распашные двери нужно с оглядкой на площадь помещения. Если для частного дома такое зонирование уместно, то в квартире они могут просто поглотить пространство, пояснил арт-директор KD Design Илья Козлов. Для зонирования подойдет ширма из плотной ткани на деревянном или металлическом каркасе, советует продакт-менеджер бренда OnlyGres Ксения Мишинева. Другой вариант — дверь-пенал, которая скрывается в специальной нише. Такая дверь поможет разделить комнату и вместе с тем легко прячется. Тем не менее все перегородки и двери визуально расширят лишь комнату правильной формы и площадью от 15 «квадратов». Микроквартиры такие задумки лишь уменьшат, предупреждают специалисты.

Зонировать малометражки можно и за счет мебели. Для этого сгодятся кресла, диваны, шкафы, стеллажи, комоды и барные стойки. Но перед их покупкой стоит правильно оценить размер: размер мебели не должен превышать 40 процентов от площади пола и не занимать больше двух третей комнаты. Вдобавок мебель не должна мешать открывать дверцы и перегораживать проходы. Размещая мебель в малогабаритной квартире, не стоит ставить ее вдоль стен — это нарушит визуальный баланс. Также не рекомендуется расставлять ее по высоте «лесенкой», лучше создавать определенный ритм, чередуя высокие предметы с низкими. Кроме того, по словам дизайнеров, не надо ставить диван спинкой к двери — если этого не избежать, правильнее поставить вплотную к нему консоль с высокими комнатными растениями. У окна разумнее ставить диван с низкой спинкой, чтобы не лишать комнату естественного света. Купив и диван, и кресла, нужно расставлять их в комнате на расстоянии 60-120 сантиметров. Для П-образного дивана потребуется выделить пятую часть помещения, а угловые модели больше всего подойдут комнатам вытянутой формы. Барная стойка смотрится удачно в студиях и комнатах со свободной планировкой.

Освещение тоже эффективно расширяет пространство — правда, важен размер светильников. Крупногабаритные варианты могут выглядеть громоздко в небольших квартирах с низкими потолками. Так, к примеру, подвесные люстры в несколько рядов сыграют на руку при высоких четырехметровых потолках, поясняет дизайнер интерьера Bergenson Bjorn Елена Максимова. Для низких потолков стоит выбирать монтируемые светильники. Исключением является обеденная зона — здесь минимальная высота начинается от 1,5 метра. При потолках высотой до трех метров менее рискованно брать горизонтально ориентированные настенные или напольные светильники. Не менее важна цветовая температура — для рабочих пространств подойдет холодный свет, а для зоны отдыха — теплый. Диммеры помогут регулировать яркость освещения в зависимости от времени суток и настроения.

Разделить комнату можно и за счет ковра. Отличный от паркета цвет ковра подчеркнет разные назначения зон. Однако разномастные ковры, доставшиеся по наследству, могут не сочетаться с современным интерьером. Комнатные растения в равной степени могут зонировать помещение, но нередко хозяева выбирают искусственные цветы, которые лишают комнату уюта. Маленькие квартиры быстрее других реагируют на захламление. Пространство крадется из-за нагромождения картин, фигурок, декора, подушек и пледов.

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