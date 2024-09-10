Названы подходящие для новоселья варианты подарков

Эксперт Кузнецова: для подарка новоселам выбирайте неприхотливые комнатные цветы

Выбор подарка на новоселье зачастую становится головной болью для гостя. Что уместно вручать новоселам, «Российской газете» рассказали специалисты.

Если новоселье празднуют в квартире, то по правилам этикета подарок не должен быть крупным, подчеркивает психолог Симона Филимонова. Такие подарки, как домашние обереги, фигурка домового, благовония или подкова, могут быть не к месту, если хозяева не суеверны. Другое дело — каравай, уверена собеседница газеты. Сегодня их готовят на любой вкус и с изысканным декором, ни в чем не уступая свадебным.

Другой распространенный вариант для презента — комнатный цветок. Однако при выборе стоит учитывать некоторые моменты. «Во-первых, название растения или его внешний вид должны нести смысловую нагрузку, ведь это именно подарок на новоселье, то есть презент символичный. Во-вторых, нужно быть уверенным, что хозяева смогут за цветком ухаживать», — подметила эксперт по этикету Елена Кузнецова. Если квартировладелец не увлекается цветоводством, то в качестве подарка стоит брать неприхотливое растение.

Кухонная утварь — гарантированный вариант для подарка, если он вручен в день переезда. Посудой и столовыми приборами жильцы обзаводятся в первые дни после новоселья, поэтому преподносить такой презент стоит как можно раньше, предупреждает Филимонова. Припоздниться с подарком в виде бокалов, аксессуаров для вина, чайного или кофейного сервиза невозможно. Если хозяйка любит заниматься выпечкой, то можно подарить коврик для раскатки теста или форму для пирога. В качестве более дорогого презента подойдет кухонный комбайн либо миксер, но и здесь не помешает обговорить детали с жильцами. Универсальным выходом из ситуации станут банные принадлежности, постельное белье или плед.

Также эксперты советуют обратить внимание на органайзер, увлажнитель воздуха, мойщик окон, термометр и тостер. Настольная лампа и светильник тоже вполне подойдут, но они должны вписаться в интерьер, напоминают специалисты. При отсутствии фантазии можно воспользоваться подарочными картами — выбор стоит ограничить магазинами посуды или бытовой техники. Это выгодно как дарителю, так и новоселу — хозяин сам решит, что ему актуальнее купить. Вручать в подарок деньги невоспитанно, уточняют эксперты по этикету. Запоминающимся подарком станет дорогая настольная игра или ночник-проектор с шумом океана. Новоселы могут воспользоваться и консультацией дизайнера, услугу можно оплатить в качестве презента.

Хозяевам собственного дома за городом можно позволить и крупногабаритные подарки. Таким может стать, к примеру, камин в гостиную или домашний кинотеатр. Угадывать с размерами гостям не стоит — лучше попросить новоселов сделать замеры самим. Полезным подарком окажется садовая техника — газонокосилка, воздуходувка или дровокол. Можно обратить внимание и на украшения для участка — качели, фонари либо статуи. Главное, чтобы такие элементы декора совпадали с эстетическими предпочтениями хозяина. Если во дворе стоит баня или сауна, пригодится набор для парилки. Хорошим подарком для дачника станет мангал.

На новоселье однозначно не рекомендуется дарить питомцев — животные могут оказаться аллергеном либо доставят неудобства при вечных разъездах. Зеркала, ножи и часы дарить тоже рискованно — такой презент могут омрачить суеверия и предрассудки. Швабры, средства для уборки, а также вещи личного пользования нельзя дарить по правилам хорошего тона.

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