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15:57, 16 июля 2024Экономика

В России подсчитали процент суеверных покупателей жилья

«Росгосстрах»: почти половина россиян верят в приметы при покупке жилья

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Больше 60 процентов россиян не обращают внимания на приметы, однако почти 50 процентов сказали, что засомневались бы в покупке недвижимости из-за скверной примеры. О таких результатах исследования, проведенного компаниями «Росгосстрах» и «ПИК», сообщили «Известия».

Наиболее суеверными оказались жители российской столицы — 17 процентов. А в целом по стране насчитали 12 процентов доверяющих приметам россиян. Следом за москвичами идут самарцы (14 процентов), а за ними казанцы — 12 процентов. И мужчины, и женщины верят в приметы почти одинаково — 51 и 49 процентов соответственно.

Суеверие, согласно которому в новое жилище первой следует запускать кошку, оказалось самым популярным (50 процентов опрошенных). Следом за ним идет уверенность в том, что застолье, устроенное сразу после новоселья, повышает шансы на спокойную жизнь в свежеприобретенной квартире (почти 30 процентов). Кроме того, россияне верят в благотворное влияние подковы (21 процент), подвешенной над входной дверью, и монеты под порогом (13 процентов). Еще четыре процента признались, что «забирают домового» с прежнего места жительства.

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Однако лишь 20 процентов респондентов сказали, что действительно верят в действенность примет. Другие 65 процентов соблюдают их «на всякий случай». При этом негативные приметы пользуются куда большим вниманием, чем позитивные: 60 и 12 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что вера в приметы обеспечила крупный выигрыш в лотерею одной из жительниц штата Южная Каролина (США). У женщины зачесалась рука, и она, вспомнив о том, что это будто бы предвещает удачу, сразу приобрела лотерейный билет. Она выиграла 30 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).

До этого посетительница храма в Таиланде услышала там таинственный шепот, который сообщил ей, что она выиграет большие деньги, если купит билет с одним конкретным номером. Вняв этим советам, она сорвала джекпот.

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      Кирилл Луцюк
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