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09:16, 30 мая 2024Из жизни

Женщина стала богаче на 2,6 миллиона рублей благодаря чесавшейся ладони

В США женщина захотела почесать руку и выиграла в лотерее 30 тысяч долларов

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В штате Южная Каролина, США, женщина выиграла в лотерее 30 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей) благодаря чесавшейся ладони. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказывает, что ехала за рулем, когда захотела почесать руку. Она решила остановиться на заправке из-за старого суеверия. Согласно ему, зудящие ладони предсказывают удачу в лотереях и розыгрышах.

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Женщина решила довериться примете и купила за два доллара (177 рублей) лотерейный билет. Так она внезапно и стала богаче на 30 тысяч долларов. Женщина еще не решила, на что их потратить.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина выиграла крупную сумму в лотерею благодаря шепоту. Таинственный голос в храме рассказал ей, билет с каким номером нужно купить, чтобы получить денежный приз.

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      Юлия Юткина
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