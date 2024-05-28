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09:06, 28 мая 2024Из жизни

Женщина разбогатела благодаря таинственному шепоту

В Таиланде женщина выиграла крупную сумму в лотерею благодаря шепоту в храме

Фото: Dylan Nolte / Unsplash

В Таиланде женщина заявила, что выиграла крупную сумму в лотерею благодаря таинственному шепоту в храме. Об этом сообщает The Thaiger.

52-летняя жительница провинции Сурин рассказала, что в апреле убиралась в буддийском храме и прилегла отдохнуть. В полусне тайка услышала шепот, который сказал, что она разбогатеет, если купит лотерейный билет на выигрышный номер 205691. Женщина проснулась и сразу же отправилась на рынок, чтобы исполнить волю невидимого благожелателя.

Однако билетов на номер 205691 нигде не было, и она купила билет на номер 205690. Тайка расстроилась, что ей не удалось поступить в соответствии с потусторонним советом, забросила билет в сумку и вскоре забыла о нем. В конце мая она пошла покупать новую сумку и нашла в старой тот самый билет. Женщина решила проверить его, и оказалось, что он сорвал джекпот на розыгрыше 16 мая.

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Тайка не сказала, какую именно сумму выиграла, однако собирается потратить деньги на ремонт дома своего отца. Часть суммы она пожертвует, а остальное отложит на будущее.

Ранее в Таиланде глава муниципалитета Нонг Ят в провинции Накхонпханом заявил, что несколько работников банка выиграли в лотерею по одному миллиону батов. Они утверждают, что это случилось благодаря подсказке мифического змея Нага.

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      Никита Савин
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