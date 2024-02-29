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10:10, 29 февраля 2024Из жизни

Работники банка выиграли по 2,5 миллиона рублей благодаря мифическому змею

В Таиланде мужчина выиграл в лотерею 1 млн батов благодаря приснившемуся земю

Фото: dylan nolte / Unsplash

В Таиланде глава муниципалитета Нонг Ят в провинции Накхонпханом заявил, что несколько работников банка выиграли в лотерею по одному миллиону батов (2,5 миллиона рублей) благодаря подсказке мифического змея Нага. Об этом сообщает The Thiger.

Утай Коца заявил, что после заложения в Нонг Яте фундамента статуи Нага, он явился во сне сотруднику местного аграрного банка, который раздавал воду во время церемонии. Мифическое существо якобы назвало мужчине числа 395 и 43, которые и стали выигрышными.

Церемония закладки фундамента прошла 12 февраля, а розыгрыш лотереи состоялся 16-го. Статуя Нага, которую собираются построить в Нонг Яте, должна быть 19 метров в высоту и 109 метров в длину.

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В мае 2023 года сообщалось, что житель таиландской провинции Районг, обнаруживший в своем доме более 20 змей, назвал нашествие пресмыкающихся карой Нага. Мужчина утверждает, что десятки пресмыкающихся внезапно заполонили весь дом и фактически выгнали его из собственной спальни.

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      Никита Савин
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